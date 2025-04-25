Can Coşkun Korkusuz'da kaleme aldığı yazıda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı deprem zirvesinde verdiği talimatları yazdı.

Coşkun yazısında, "İstanbul’daki deprem tartışmalarını yeniden alevlendiren 6.2’lik sarsıntı, sadece deprem bilimciler arasında değil siyasette de cepheleşmeye yol açtı.Hazırlıksızlık, liyakatsizlik, denetimsizlik... Hepsi orta yerde çözüm arayışının kendilerini uğramasını bekleyen başlıklar... Fakat çok daha önemlisi, ne yapılacağı...Önceki gün İstanbul’da İBB yetkilileri olmadan deprem zirvesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neler talep ettiğini öğrendim. Toplantıdan sonra bilgilendirilen bürokratlardan biri, aynı zamanda bir dönemin gönüllü arama kurtarma görevlisinden geldi ayrıntılar..." ifadesini kullandı.

Coşkun şunları kaydetti:

-Bakanlardan ve AFAD yetkililerinden bilgi alan Erdoğan’ın, bu depremin gelecekteki olası etkilerinin araştırılmasını istediğini aktardı.

-Bu konuda tam cümlesi, “Deprem uzmanlarıyla görüşün, farklı fikirleri de dahil edin. En olası senaryo hangisi, yurt dışındaki uzmanlara da sorun” şeklinde olmuş.

-Erdoğan devamında, hazırlanacak raporun bizzat kendisine değil önce Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Afet Politikaları Kurulu üyelerine sunulmasını istemiş. O kurulun ana görüşü de şimdiden belli.

-Beştepe’den öğrendiğime göre; Afet Politikaları Kurulu üyeleri ağırlıkla “Ana deprem henüz gerçekleşmedi” görüşünde. Bununla beraber kimi üyelerin Erdoğan’a “Panik havası gereksiz. Zamanını bilemeyiz” dediklerini de işittim.

-Şimdilik haberler böyle, istenilen rapor bittiğinde öğrenmeye çalışacağım ama yukarıdaki satırlar üç aşağı beş yukarı kanaatin nasıl olacağını ortaya koyuyor.

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