Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Güneydoğu organizasyonu, dikkat çeken anlarla kapılarını açtı. TÜRKÜYE TEKNOLOJİ DOKUNUŞU Açılış töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa yöresine ait bir türkü talep etmesi üzerine sahnede ilginç anlar yaşandı. Erdoğan'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a 'Türkü yok mu?' çağrısı üzerine festivale özel derlenen türkü çalındı. Türküde yer alan "Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez roketten / Gönlümün gözü çıksın vazgeçmem TEKNOFEST'ten" ifadeleri dikkat çekti. SAVUNMA SANAYİ GÜNEYDOĞU'DA TOPLANDI Festivalin ana paydaşları arasında TÜBİTAK, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yanı sıra TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve STM gibi kritik savunma sanayii temsilcileri bulunuyor.

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