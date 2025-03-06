Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi İmalatı Harbiye Müzesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamaları hakkında dava açıldığı duyuruldu.
CHP Genel Başkanı Özel’in kuvvet komutanları hakkındaki açıklamalarına ilişkin açıklama yapan Bakanlık, "Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır" açıklamasını yaptı.