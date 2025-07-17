Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündeme dair açıklamalar yapan Erdoğan çocuk sahibi olan memurların doğum sonrasına dair de önemli açıklamalarda bulundu.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA GELİYOR

Erdoğan memurların, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabileceğini açıkladı:

"Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma planını çıkarıyoruz. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu planda aile içi bağların güçlendirilmesi sağlanacak. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek."

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kabine sonrası konuşan Erdoğan, düzenlemenin bu akşam yayınlanacak yönetmelikle uygulamaya gireceğini açıkladı.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Türkiye'de çocuk sahibi olmak devlet tarafında teşvik edilen uygulamalardan bir tanesi oldu. Özellikle son zamanlarda üç çocuk politikası ile beraber doğum yapan annelere ve babalara da izin konusunda bazı düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni uygulamadan kimlerin yararlanacağı da merak konusu. Uygulamadan çocuk sahibi olan ve çocuğu ilk öğretim aşamasına gelmemiş memurlar faydalanabilecek.