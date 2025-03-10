Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki hafta aranın ardından toplanan Kabine sona erdi.

Saat 15.00'te başlayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 20 dakika sürdü.

İç ve dış politikadaki gelişmelerle ekonomideki konuların gündeme geldiği kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, Suriye'de yaşayanların 14 yıllık zulmün ardından ilk kez Ramazan’ı bomba korkusu olmadan geçirdiklerini, Gazze'deki Filistinlilerin ise 471 gün sonra rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

Suriye'deki olaylara da değinen Erdoğan, bölgedeki istikrarsızlıkların bazı güç odakları tarafından çıkarıldığını belirtti. Suriye'de yaşanan olayların büyük oranda kontrol altına alındığını, durumu ise hassasiyetle takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye olarak Suriye'nin birliği, dirliği, toplumsal barışı hedef alan her türlü saldırıyı, terör ve tedhiş eylemini lanetliyoruz. Ayrıca gergin havanın süratle geride bırakılması için Suriye makamlarına gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Biz, mezhep, meşrep, köken farkı gözetmeksizin tüm insanları kardeş kabul ediyoruz" dedi.

Bölgedeki etnik ve mezhebi farklılıklar üzerinden bir parçalanma yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'deki yangını 14 yıldır ülkemize sıçratmaya çalışanlara da şunu hatırlatıyorum: Biz, ne Irak'ta ne Suriye'de, ne Lübnan'da, ne de diğer bölge ülkelerinde kimsenin kökeni, dini, mezhebi, inancıyla ilgilenmiyoruz. Herkesin eşit olduğu bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Türkiye olarak, Suriye'nin toparlanması ve tüm etnik, mezhebi unsurlarıyla huzura ermesi için elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerden de bahseden Erdoğan, şunları söyledi:

"Son dönemde özellikle Ukrayna bağlamında yaşanan tartışmaların AB üyesi ülkelerde endişeyle karşılandığı görülüyor. AB, yakın zamandaki en büyük güvenlik sınavından birini yönetmeye çalışıyor. Türkiye'nin ilk günden itibaren izlediği dengeli, tutarlı, ilkeli tutumunun kıymeti bugün daha iyi anlaşılıyor. AB ile karşılıklı saygıyı esas alan ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz."

Ekonomiye de değinen Erdoğan, "Ekonomide umut verici haberler aldık. Milli gelirimiz 1,3 trilyon doları geçti, kişi başı milli gelir 15 bin doları aştı. Enflasyon Şubat ayında yüzde 39'a geriledi ve düşüş yılın geri kalanında da devam edecek. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Son olarak, terörle mücadele konusunda hassas çalışmalar yürüttüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yıldır milletimizin fertleri arasında kandan ve acıdan duvar ören terör musibetinin ortadan kalkması için çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimiz gerçekleştiğinde, 85 milyon olarak küresel rekabette büyük avantaj elde edeceğiz" diye konuştu.