Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Külliye'de yaklaşık 1,5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Erdoğan, muhalefet içindeki ayrılıklara ilişkin olarak, "Ana muhalefet partisi içindeki tartışmanın makul zeminden çıkması son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kulllanılmak istenmesi daha yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin burada yapacağı iş; kötü sicilleriyle hesaplaşmaştır. Alevi canlarımızın hassasiyetleri üzerinden kimse siyaset yapmamalıdır. Kutuplaştırma siyaseti geçmişte çok acılara neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan İsrail'e de şu tepkiyi verdi:

"Tarih boyunca başı dara düşenin imdadına koştuk. Ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde masum Gazzelilerin kanı olan cinayet şebekesinin dediklerini zerre kadar kâle almıyoruz. Bizim tarihimizde ne sömürgecilik ne katliam ne de soykırım vardır. Engizisyondan, Nazi zulmünden kaçana sahip çıkma erdemi vardır. 'Tahtımı, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem' diyenlerin vakur duruşu vardır. Bunu en iyi, şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir."