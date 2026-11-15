Fon soruşturmasının siyaset ve bürokrasi üzerindeki yankıları sürerken, AKP kulislerinden dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Parti kaynaklarına göre, soruşturmanın ilk günlerinde hem teşkilatlardan hem de seçmen tabanından yükselen tepkiler, bazı isimlerin tutuklanmasının ardından azalmaya başladı. Ancak parti içinde, yaşananların seçmende oluşturduğu hayal kırıklığının henüz giderilemediği değerlendiriliyor.

AKP'DE LİSTE TARTIŞMASI

AKP içinde soruşturma kapsamında adı geçen isimlerin yer aldığı listenin bir an önce kamuoyuna açıklanması yönündeki taleplerin arttığı belirtiliyor.

Parti kurmayları, belirsizliğin devam etmesinin soruşturmayla ilgisi bulunmayan isimleri de zan altında bırakabileceği görüşünde. Bu nedenle sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi ve kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesi gerektiği ifade ediliyor.

ERDOĞAN'DAN SERT MESAJ: HERKESTEN HESAP SORULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da fon soruşturmasına ilişkin kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmelerde tavrını net biçimde ortaya koyduğu öne sürüldü.

Erdoğan'ın toplantılarda, "Bu işin geri dönüşü yok, herkesten hesap sorulacak. Kimsenin bu davaya zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Bu sözlerin, soruşturma kapsamında adı geçen isimlere yönelik herhangi bir siyasi koruma sağlanmayacağı mesajı olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

ERDOĞAN GÖRÜŞME TALEPLERİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise soruşturmada kendilerinin veya yakınlarının isimleri geçen bazı siyasi figürlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşma girişimleriyle ilgili oldu.

Söz konusu isimlerin, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da cuma namazı çıkışı da dahil olmak üzere farklı yollarla Erdoğan'la görüşmeye çalıştıkları ancak bu girişimlerinden sonuç alamadıkları ileri sürüldü.

Fon soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın da krizin ilk günlerinde Erdoğan'la görüşmek istediği, ancak bu talebinin geri çevrildiği iddia edildi.

AKP kulislerinde, Erdoğan'ın bu tutumunun soruşturma sürecine müdahale edilmeyeceği yönünde güçlü bir mesaj taşıdığı değerlendiriliyor.