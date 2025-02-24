Dün gerçekleştirilen AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden AKP Genel Başkanı seçilirken MYK ve MKYK listeleri de belli oldu.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kendisine listede yer bulamadı.

Soylu ve Varank'ın yer almadığı listede Şarkıcı Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer, eski Almanya Milli Takım futbolcusu Mesut Özil gibi isimler yer aldı.

SİYASETİ BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

"Ben daha önceden söyledim, Tayyip Erdoğan siyaseti bırakacağı gün bırakırım" diyen Soylu, "Liderimiz liderimizdir. Davamız davamızdır. Milletvekilliği son dönemimi ben faydalı olamıyorum, kendime ait öz eleştirim var deseler 'Ne olursunuz beni azad edin' diyeceğim. Ben kavlime sadığım, bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım. Cumhurbaşkanımızın seçilmesi için ben davamın eriyim, en ufak bir sitemim de söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.