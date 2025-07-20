Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında gençler ve sporcuların sigarayla mücadeleye ilişkin önerilerini dinledi.



'ULAN NEREDEN ÇIKTI BU TAYYİP DİYORUM'

Erdoğan, katılımcılardan Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un kendisini tanıttığı sırada, esprili şekilde "Nee.. Tayyip sen misun? Ben de televizyonlarda Tayyip, Tayyip diye birisini duyuyorum ama ulan nereden çıktı bu Tayyip diyorum." ifadesini kullandı.

Avusturya kampından bu sabah geldiğini belirten Sanuç, sporun gençler üzerinde olumlu etkileri olduğuna inandığını belirterek, "Tütün ve tütün ürünlerinin sporun, sporcuların olduğu ortamlardan mümkün olduğunca uzak tutulmasını ve dumansız alanlara dönüştürülmesini destekliyorum. Bu sayede genç nesillerin çok daha sağlıklı ortamlarda yetişeceğine ve sporun gücünün artacağına inanıyorum." dedi.

Sanuç, sigaranın tribünlerden uzaklaştırılmasının, futbolculara çakmak atılmasının da önüne geçeceğini kaydetti.

Milli binici 14 yaşındaki Zeynep Aba, binicilikte kötü alışkanlıklara yer olmadığını ifade ederek, "Binicilik, tarihimizde yalnızca bir spor değil aynı zamanda bir töredir. Töremizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün gençlerin tütün endüstrisinden daha zararlı olan 'duman değil buhar' yalanlarıyla hedef alındığını görüyoruz ama biz aslında gerçeği biliyoruz. Elektronik sigaralar yeni bir bağımlılık sebebidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Elektrikli olan daha tehlikeli değil mi?" sorusu üzerine Aba, "Evet, genç sporcular genelde elektronik sigara kullanıyor. Siz bu ülkenin gençlerine inandınız, biz de sizin öncülüğünüzde bu yalanlara geçit vermeyeceğiz." dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aba'yı genç yaşındaki derecelerinden dolayı tebrik etti.