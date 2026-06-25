Partilerinden istifa eden 2 belediye başkanı daha Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AKP'nin yolunu tuttu.

CHP'de seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ile yaşadığı polemiğin ardından partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile İYİ Parti'den istifa ederek bir süredir yoluna bağımsız devam eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AKP'ye katıldı.

AKP'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AKP'ye geri dönen Rasim Arı'ya rozetini Erdoğan taktı

Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir kez daha yeni katılımların mesajını vererek şunları kaydetti:

"Bugün de yeni başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İnşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacağız, milletimizin güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz."

Dün de İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Nimet Özdemir, bu kez AKP'nin yolunu tutmuştu. Özdemir'e rozeti AKP Grup toplantısında Erdoğan tarafından takılmıştı.

OPERASYONLAR TRANSFER SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRDI

30 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla CHP'li belediyelere yönelik yargı kıskacı, 19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla tavan yapmıştı.

Bu operasyonların ardından Türkiye neredeyse her güne yeni bir CHP'li belediyeye operasyon haberleriyle uyanmaya başladı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana Meclis'e farklı partilerden giren 16 milletvekili AKP'ye katılırken, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından 80 belediye de transfer yoluyla AKP'ye geçti. AKP'ye geçen belediye başkanlarının 18'ini CHP'li belediyeler oluşturdu.