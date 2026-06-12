Edirne'de restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Özgür Özel ve ekibine eleştirilerde bulundu.

"Haberlere baktıkça bu ülkenin ana muhalefeti adına üzülüyoruz" diyen Erdoğan, CHP’nin siyasi parti görüntüsünden uzaklaştığını savundu.

'SANKİ DÖVÜŞ KULÜBÜ'

Erdoğan, "Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP’yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal’in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım: Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?" ifadelerini kullandı.

'TOPYEKUN AYAKLANMADAN BAHSEDİYOR'

Erdoğan ayrıca, "Bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltukları korumak için topyekûn ayaklanmadan bahsediyor" sözlerine de tepki gösterdi.

Bu sözler, geçtiğimiz salı günü TBMM'de CHP Grubu'nda konuşamayan ve sonrasında yazılı açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifadelerini yeniden gündeme getirdi.

'TOPYEKUN HALK AYAKLANMASI ÇIĞIRTKANLIĞI'

Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında, "Topyekun halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız" ifadelerine yer vermişti.