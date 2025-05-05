Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz. Kentsel dönüşüm için vakit kaybedemeyiz. Kimsenin kaprisiyle uğraşacak lüksümüz yok." dedi.

Erdoğan, 105. Kızılay Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, "Kızılay 1868'de, Osmanlı yaralı askerlerine yardım etmek amacıyla kuruldu. Amacı Mehmetçiğimizin yardımına yetişmekti. Kızılay, İstiklal ve İstikbal Mücadelesinin de en önemli kurumlarından biri oldu ve on binlerce Mehmetçiğimizin yaralarını sardı. Donattığı hastane gemileriyle göğsünü adeta siper etti." ifadesini kullandı. Erdoğan şunları kaydetti:

"TÜM FELAKETLERDE YANIMIZDA OLDU"

Erzincan depreminden asrın felaketine yaşadığımız tüm felaketlerde milletimizin yanında oldu.

"KIZILAY'DAN ALLAH RAZI OLSUN"

Kızılay'ı Filistin'de, Somali'de, Afganistan'da, Irak'ta gördük. Ülkemizin yardım elini uzattı. Mültecilerin, yoksulların, gariplerin hayatlarına dokundu. Kızılay camiamızdan Allah razı olsun. Kızılay bugün de kendisine ihtiyaç olan her yerde. Köklü bir iyilik ordusuyla karşı karşıyayız.

"GÖZLER NE ZAMAN HİLALİ- AHMER'İ ARASA KIZILAY ORADA OLDU"

Bundan 157 yıl önce kurulan Kızılay aş evleri, gönüllü merkezleriyle çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay her zaman orada oldu.

Kızılay 2024 yılında yurt içinde 33 milyon yurt dışında 14 milyondan fazla insana ulaştı. Yakı zamanda hizmete alınacak kan torbası fabrikamız şimdiden hayırlı olsun. Kritik ilaçların üretileceği projeyle ilgili çalışmalarda bulunan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

6 yıldır güya mega proje diye ciddi reklam bütçeleriyle millete pazarlanan icraatların koca bir balon olduğu ortaya çıkarken Kızılayımız 350 noktada 1600 personeli, 3 bin gönüllüsü ile milletimizin imdadına koşmuştur.

-Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye etrafa baktıklarında Kızılay, AFAD, vakıflarımızı, STK'ları görmüş, çevre illerden gelen belediyelerimizi görmüştür. Kimin iş yaptığı, kimin de sadece şov yaptığı bir kez daha anlaşılmıştır.

-Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz. Kentsel dönüşüm için vakit kaybedemeyiz. Kimsenin kaprisiyle uğraşacak lüksümüz yok.

-Milletin verdiği kaynakların kullanılmasında hassasiyet seviyesi en düzeyde olmalı. Bu hem devlet hem belediye hem de yardım kuruluşları için geçerli.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş depremlerinin ilk günlerinde Kızılay iştirakinin, deposundaki çadırları para karşılığı Ahbap Derneği'ne sattığı ortaya çıktı. Derneğin kurucusu Haluk Levent, “Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile anlaşmanın ardından 2050 tane çadırın deprem bölgesine gönderildiğini” açıkladı. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş’nin çadırları deprem bölgesine göndermek yerine satması tepki topladı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ahbap ve Kızılay’ın işbirliğinin “ahlaki, akılcı ve yasal” olduğunu savundu.