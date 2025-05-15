Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlere yönelik sözleriyle belediyelerde yeni düzenleme sinyali verdi. Erdoğan'ın yerel yönetim sözlerine atıfta bulunan eski AKP milletvekili Şamil Tayyar ise ilçe belediyelerinin tasfiyesini önerdi.

Tayyar yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan sağlam bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç olduğunu söyledi. Kesinlikle, haklıdır. İlave edeyim, Türkiye’nin sağlam bir kamu reformuna da ihtiyacı var. Bürokrasiyi güçlendiren hantal devlet yapısı, daha fonksiyonel hale getirilmelidir." ifadesini kullandı.

Tayyar şunları kaydetti:

-Terör örgütü tasfiye olacak ve terörsüz Türkiye inşa edilecekse, güvenlik kaygısıyla ötelenmiş ilintili reformların masaya yatırılmasında da fayda var.

-Artık merkezi yönetimi, valilik ve kaymakamlıkları değil, yerel yönetimleri güçlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Bu bağlamda radikal önerilerim var ama mevcut siyasi konjonktürde hayat bulması mümkün değil.

-Belki. İlk aşamada, tüm ilçe/belde belediyeleri kaldırılarak harekete geçilebilir. Şehrin seçilmiş tek siyasi patronu olur, yetki karmaşası ve gereksiz rekabet biter, israf azalır.

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna da uygun olur. Bir kenarda dursun, belki lazım olur.