Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen Genel Kurul toplantısında konuştu.
Erdoğan, konuşmasında Gazze'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken bu esnada salonda alkışlar yükseldi; İsrail heyetinin salonu terk ettiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Sezai Karakoç'un "Onlar sanıyorlar ki" şiirini okudu. Erdoğan'ın şiiri tamamlamasının ardından salonda alkışlar yükseldi.
BİNALİ YILDIRIM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Genel Kurul salonunda bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'ın şiiri okuduğu esnada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Türkiye heyeti arasında Binali Yıldırım'ın yanı sıra Akın Gürlek ve İbrahim Kalın da Türkiye heyetinde yer aldı.