İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen TRT World Forum etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken İsrail ile petrol ticaretini protesto eden 9 genç, 29 Kasım 2024’te gözaltına alınarak 2 Aralık’ta tutuklandı. Tahliye edilmelerinin ardından, "çıplak arama, fiziki ve psikoljik şiddet" iddiasıyla hukuki mücadele veren 9 genç, tutukluluk ve gözaltı sürecine ilişkin şikayette bulundu.

BÖLGE MAHKEMESİ DE REDDETTİ

Savcılığın soruşturma izni talebine, İstanbul Valiliği izin vermedi. Valiliğin soruşturma izni verilmemesi kararının iptali istemiyle açılan davada karar çıktı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi’nin davanın reddine karar verdiği öğrenildi.

"CEZA SORUŞTURMASI YAPILMASINA YETERLİ SOMUT BİLGİ VE BELGE YOK"

Kararda, "İddialar üzerine yapılan ön inceleme sonucu soruşturma izni verilmediği görülmüş olup, ilgililer hakkında ceza soruşturması yapılmasına yeterli somut bilgi ve belgenin dosya muhteviyatı itibarıyla mevcut olmadığı anlaşıldığından soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın dairemizce yöntem ve yasaya uygun bulunması nedeniyle yapılan itirazların reddine kesin olarak oy birliğiyle karar verildi" denildi.

"HASTANE KAYITLARI, DOKTOR RAPORLARI VE FOTOĞRAFLAR MEVCUT"

Gençlerin Avukatı Adem Bingöl, iddialarını destekleyen hastane kayıtları, doktor raporları ve fotoğraflar bulunduğunu belirterek, hukuki mücadelelerini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

Bu arada, savcılığın gençlerin iddialarıyla ilgili emniyetten kamera kayıtlarını istediği ancak, emniyetin bu talebe yanıt vermediği belirtildi.