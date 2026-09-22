Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan konuşmasının başından itibaren, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti. İsrail'i eleştiren Erdoğan Gazze'de yaşanan vahşete dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.
İSRAİLLİLER SALONDAN ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken anlar da yaşandı. Erdoğan'ın Gazze ile ilgili sözleri sonrası İsrail'in BM temsilcisi genel kurul salonundan ayrıldı.