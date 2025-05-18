Mart ve nisan aylarında Türkiye tarihinin en büyük zirai don felaketlerinden biri meydana gelirken, Türkiye'nin tarım deposu olan şehirlerde çiftçiler çok büyük kayıplar yaşadı.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don olayının ardından 16 ürün grubunda önemli kayıpların görüldüğüne dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı konuşmasında yaşanabilecek sıkıntıları kabul etti.



Erdoğan, 'Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor.' ifadelerini kullanırken, meyve rekoltesinde sıkıntı yaşanabilecek ürünleri kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin olarak sıraladı.

BU MEYVELERİN FİYATI İKİ KAT ARTABİLİR



Tüm bu gelişmelerin ardından çeşitli açıklamalarda bulunan halciler ve Ziraat Odası başkanları, fiyatının artması beklenen ürünleri Kayısı, üzüm, kiraz, armut, elma, ayva, limon, badem, fındık, ceviz, nektarin, şeftali, portakal, mandalina, erik ve fıstık şeklinde sıraladı ve şu uyarılarda bulundu:

- Mersin Halciler Derneği Başkanı Şefik Kaya: Tüketicimiz daha yüksek fiyatlarla karşılaşabilir

- Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz: Toroslarda sağlam bahçe kalmadı, 1 tane meyve yok.

- Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe: Meyve fiyatları çok yüksek olacak. Çünkü meyve ağaçlarında çiçek kalmadı.

- Batı Akdeniz İhracatçı Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu: Meyve üretim merkezi Isparta’da durum hayli vahim.

- Eğirdir Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan: Gül üretiminde yüzde 50; elma, kiraz ve diğer meyvelerde yüzde 20-30 ürün kaybı yaşandı.

- Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan: Şeftali, nektarin ve erik gibi meyvelerin ağaçlarında ürün kaybı yüzde 70’leri buldu.

- Altıntar Tarım A.Ş’nin sahibi Osman Bahçe: Ülke genelinde meyve bahçeleri, çiftlikler ve diğer üretim alanlarından aldığımız bilgilere göre sert çekirdekli, kayısı, kiraz kalmadı. Erken ekilen şeker pancarında da ciddi kayıp var.