Meclis'te yeni yasama yılı gergin başladı... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapmak için Meclis Genel Kurulu'na geldi. MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi Grubu ayağa kalktı.



Yeni Parti Grubu ise Erdoğan’ı ayakta karşılamadı. İstiklal Marşı’nın okunmasının hemen ardından Erdoğan konuşmaya başladı. Bu sırada Yeni Parti grubu Erdoğan’ı protesto ederek Meclis Genel Kurulu'ndan ayrıldı.

Erdoğan konuşmak için YENİ Partili milletvekillerin salonu terk etmesini bekledi.

"ERDOĞAN'I DİNLEYECEK VAKTİMİZ YOK"

YENİ Parti lideri Özgür Özel, salondan ayrıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Partinin genel başkanı yönetimini değiştirip yerine işine gelen bir atama yapan birisini, cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan birisini. Daha bu sabah Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerini kazanabilmek için suçsuz günahsız Mersin Belediye Başkanı'na operasyon yapan birisini her gün ilçe belediyelerinin belediye meclis üyelerini tehdit ve transfer ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yürümeye çalışan birisini, fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.

(Milletvekili olmadığı için açılışı locadan takip eden Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın karşılamasında ayağa kalkmadı.)

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ŞÖYLE SESLENİYORDU..."

Erdoğan'ın Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmadan satır başları ise şöyleydi:

Evvel emirde bundan 106 sene önce Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazını mütakip dualarla, tekbirlerle, istiklal azmi ve aşkıyla bağımsızlığın kalbi olan Ankara'dan milletimizin iradesini dünyaya haykıran 115 üye başta olmak üzere bugüne kadar bu yüce çatı altında milletimize layıkıyla hizmet edip darübekaya irtihal eden milletvekillerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Yine burada bin yıldır bu coğrafyada milletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimizden dar-ı bekaya irtihal etmiş olanlara Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Sözlerimin hemen başında şu hakikati tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir.

Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 1920-1923 arası tutanakları, Türkiye'nin ikinci defa nasıl vatan yapıldığının en canlı şahitleridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921 senesinde Büyük Millet Meclisi'nin ikinci yasama yılı açılışında kurduğu şu cümleler, milletimizin hücrelerinde olan hürriyet aşkının ve meclisimizin tarihi misyonunun bariz bir ifadesidir. Türk milletinin istiklal ile izmihlal arasına sıkıştırdığı o sancılı günlerde Meclis Başkanı sıfatıyla Gazi Mustafa Kemal şöyle sesleniyordu.

Muhterem arkadaşlarım, bütün bir millet ölümle göz göze baktığımız Mütareke günlerinden başlayarak bugüne kadar katettiğimiz mesafeleri. Atladığımız sayısız müşkülatı bir kez daha hatırlayalım. Ne zaman başladığı bilinmeyen zamanlardan beri.

Şerefi istiklal ile yaşayan milletimiz, en kötü bir sona ölümle gidiyor gibi görünmüş iken, Tutsaklığa karşı evladını kıyama çağıran ecdadın sesi kalplerimizde yükseldi ve bizi son kurtuluş savaşına davet etti. Artık Yez ve Fütur günleri çok arkada kaldı. Memlekete kurtuluşu. Gerçek yolu göstermiş ve bütün milleti kendi istiklal bayrağı altında toplamış olan. Meclis-i Aliniz ikinci yasama yılına girerken ben ufkumuzda inkişafa başlayan ışıkların Bu kadar felaket görmüş olan bedbaht vatanımızda iyi bir sabaha hayır olmasını dua ediyorum. Sık sık. Alkışlarla kesilen bu konuşmadan 95 sene sonra Yüce Meclisimiz millete öncülük görevini bir kez daha yerine getirmiştir.15 Temmuz gecesi bombaların altında milletin emanetini savunan Gazi Meclisimiz. Meydanlarda, caddelerde, havalimanlarında darbeye direnen milletimizle birlikte o ağır sınavı alnının akıyla vermiştir.

Bu vesileyle o gece milletin emanetine sahip çıkan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor, Rabbim bu meclisi bir daha aynı mücadeleyi vermek mecburiyetinde bırakmasın diyorum. Geçmişi bu denli görkemli, vazifesi Bu kadar ulvi olan Gazi Meclis'in genel kurul salonunda sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyeti Hasseten ifade ediyorum.