Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Beştepe'te bir araya geldi. Görüşmenin 'Çerçeve Yasa'nın kabulünün ertesi günü gerçekleşmesi dikkat çekti.

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Görüşmeden fotoğraflar basına yansıdı.