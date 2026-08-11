Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Beştepe'te bir araya geldi. Görüşmenin 'Çerçeve Yasa'nın kabulünün ertesi günü gerçekleşmesi dikkat çekti.
Görüşmeden fotoğraflar basına yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Beştepe'te bir araya geldi. Görüşmenin 'Çerçeve Yasa'nın kabulünün ertesi günü gerçekleşmesi dikkat çekti.
Görüşmeden fotoğraflar basına yansıdı.
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