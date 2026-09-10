CHP’de yaşanan mutlak butlan krizinin ardından YENİ Parti’nin kurulmasıyla gözler CHP’de kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çevrildi.

Mansur Yavaş’ın bundan sonraki süreçte nasıl bir siyasi yol izleyeceği, siyaset gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş, kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu...

ÖZEL: YAVAŞ’IN ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDEN HABERİM VARDI

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Yavaş’ın Erdoğan ile yaptığı görüşmeden haberdar olduğunu söyleyerek “Mansur Bey, birtakım yatırımlar için randevu istemişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır. Son görüşmemizde böyle bir görüşmenin olacağını söylemişti. Mansur Bey'den şüphem olmaz” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BİR KİŞİNİN KATILIP KATILMAMASI ÖNEMLİ DEĞİL

Kemal Kılıçdaroğlu ise Yavaş’ın resepsiyona katılmamasıyla ilgili "Bizim için vatandaşların katılımı önemli. Bir kişinin katılıp katılmaması önemli değil. Mansur Bey'in gelmemesi bir kırgınlık yaratmadı. Bizim açımızdan pozisyonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı" açıklamasını yaptı.

YAVAŞ GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

ABB Başkanı Yavaş ise, Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ EYLÜL AYI İÇERİSİNDE İSTİFA EDECEK"

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken kulis bilgileri aktardı.

AKP kaynaklarından edindiği kulis bilgilerini aktaran Burhan, Mansur Yavaş’ın AKP’ye katılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Burhan’ın iddiası şu şekilde:

*AK Parti kaynakları ile görüştüm. Net bir cevap vereyim.

*Şu an için Mansur Yavaş AK Parti'ye geçmiyor. Böyle bir talep de yok. Beklenti de yok. Mansur Yavaş, YENİ Parti'ye de katılmıyor. Mansur Yavaş CHP'de kalmayacak.

*Büyük ihtimal CHP'den istifa edecek. Eylül ayı içerisinde olabilir, daha sonra olabilir. Kaynaklarımdan aldığım bilgiyi sizinle paylaşayım.

*Mansur Yavaş şu an AK Parti'ye katılmıyor. YENİ Parti'ye katılmıyor. CHP'den de istifa ediyor.

*Aldığım bilgi bu. Mansur Yavaş bağımsız kalacak.

*Mansur Yavaş önümüzdeki günlerde YENİ Parti'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik arınalım çağrısı yapabilir.

*Mansur Bey belediyelerde yaşanan yolsuzluk usulsüzlük iddialarını sadece siyasi bir sonuç olarak değerlendirmiyor.

*Bu tür yolsuzlukların olabilme ihtimalinin de ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor.