Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Azerbaycan’ın 6 Şubat depremlerinden hemen sonra Türkiye’nin yardımına koştuğunu hatırlatan Erdoğan, Azerbaycan halkının dualarını, desteklerini, gözyaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından hak kazanan vatandaşlara evlerinin anahtarları teslim edildi. Aliyev'in de hazır bulunduğu törende Gamze Metin isimli vatandaşa anahtarı teslim edilirken ilginç anlar yaşandı.

KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR?

Erdoğan, Gamze Metin'e önce 'evin 3+1 mi?' diye sordu daha sonra da 'kaç çocuğunuz var?' sorusunu yöneltti.

"İki tane çocuğumuz var" diyen Gamze Metin'e bu kez Erdoğan, 'Niye?' diye sordu. Gamze Metin ise Erdoğan'a "Allah öyle nasip etti." cevabını verdi.

İkili arasında geçen diyaloğa bu kez İlham Aliyev gülümseyerek dahil oldu ve "2 çocuk azdır, az" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN 3 ÇOCUK ISRARI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sık sık vatandaşlardan 3 çocuk yapmasını istiyor. Son olarak 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini duyuran Erdoğan, bu konuşmasında da 3 çocuk isteğinde bulunmuştu.