Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Birleşmiş Milletlerin (BM) yeni genel sekreterini belirleme süreci de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, yeni genel sekreterin BM'yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.

Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede Erdoğan, Macron'u Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Macron da Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.