ANK-AR Araştırma ve Danışmanlık, Eylül 2026 tarihli “Seçmen Gündemi” araştırmasının cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Katılımcılara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olması durumunda kime oy verecekleri soruldu.

Araştırmada Yavaş ile Erdoğan arasındaki oy farkı 7,1 puan olarak ölçüldü.

YAVAŞ YÜZDE 43,7, ERDOĞAN YÜZDE 36,6

Ankette yöneltilen “Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kime oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 43,7'si Mansur Yavaş, yüzde 36,6'sı ise Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.

Araştırmada oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 13,4 olurken, kararsızların oranı yüzde 3 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 3,2'si ise “Fikrim yok/Cevap yok” yanıtını verdi.

PARTİ SEÇMENLERİNE GÖRE DAĞILIM

Araştırmanın parti seçmenlerine göre dağılımında Mansur Yavaş'a en yüksek destek Zafer Partisi seçmeninden geldi.

Zafer Partisi seçmeninin yüzde 95,7'si Yavaş'ı tercih edeceğini belirtirken, Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 2,3'te kaldı.

YENİ Parti seçmeninin yüzde 88,8'i Mansur Yavaş'a oy vereceğini ifade etti.

İYİ Parti seçmeninde Yavaş'ın desteği yüzde 76,5, Erdoğan'ın desteği ise yüzde 11 olarak ölçüldü.

Mutlak butlan CHP'si seçmeninin yüzde 72,4'ü Mansur Yavaş'ı tercih ederken, yüzde 17,3'ü Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.

AKP VE MHP SEÇMENİNİN TERCİHİ

AKP seçmeninin yüzde 95,1'i Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini ifade etti.

Mansur Yavaş'ı tercih edeceğini söyleyen AKP'lilerin oranı yüzde 3,2 oldu.

MHP seçmeninde Erdoğan'ın oy oranı yüzde 68,7, Mansur Yavaş'ın oy oranı ise yüzde 21,7 olarak ölçüldü.

DEM PARTİ SEÇMENİNDE OY KULLANMAMA ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmaya göre DEM Parti seçmeninin yüzde 23,9'u Mansur Yavaş'ı, yüzde 25,5'i Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edeceğini belirtti.

Aynı seçmen grubunda oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 43,7 olarak kaydedildi.

Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 65,9'u Mansur Yavaş'a, yüzde 13,4'ü Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti.

Anahtar Parti seçmeninde Yavaş'ın oranı yüzde 64,7, Erdoğan'ın oranı yüzde 11,3 oldu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) seçmeninin yüzde 48,3'ü Mansur Yavaş'ı, yüzde 10,1'i Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti.

Bu seçmen grubunda oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 28,5 olarak ölçüldü.