Bir yandan muhalefetin kazandığı belediyelere yönelik yargı kıskacı devam ederken, bir yandan AKP, seçimlere muhalif partilerden giren belediye başkanları ve milletvekillerini transfer etmeyi sürdürüyor.



Son olarak 14 Ağustos'ta AKP'nin 25. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen etkinlikte partiye yeni katılımlar gerçekleşirken, etkinlikten saatler öncesinde ortaya çıkan haber siyaset kulislerinde büyük gündem yaratmıştı.





AKP'YE KABUL EDİLMEDİ, NEDENİ BELLİ OLDU



14 Mayıs 2023 tarihli seçimlerde İYİ Parti'den Meclis'e giren Ümit Dikbayır, devam eden süreçte dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından partiden uzaklaştırılmış ve bir süre sonra CHP'ye geçmişti. Mahkemenin 'mutlak butlan' kararının ardından Özgür Özel'e desteğini açıklayan ve CHP'den istifa eden Dikbayır, Sözcü TV programcısı Serap Belovacıklı'ya yaptığı açıklamada 14 Ağustos'ta AKP'ye geçeceğini duyurmuştu.



Bu açıklamaya karşın, 14 Ağustos'ta Dikbayır sürpriz şekilde AKP'ye katılım törenine dahil edilmedi.





Gazeteci Fatih Altaylı, Dikbayır'ın doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildiğini belirterek, bu süreçte Meral Akşener'in etkisini şu sözlerle açıkladı:

"Gerçekten de Ümit Dikbayır, AK Parti’ye katılacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

Ancak katılım töreninde Ömer Karakaş, Mustafa Bilici, Mehmet Gürban sahneye çıkarken Ümit Dikbayır ortalıkta yoktu.

Daha kısa süre öncesine kadar AK Parti’ye ağır hakaretler eden, hakaret davası açılması halinde kaybedeceği kesin olan Ömer Karakaş bile AK Parti’ye katılırken Dikbayır niye alınmamış, niye kapı suratına çarpılmıştı?

Bunu AK Parti’den güvendiğim birine sordum.

“Biliyorsun, katılımlar konusunda son kararı Beyefendi veriyor. Tüm isimler onun önüne gidiyor. O da anladığımız kadarı ile kapsamlı bir inceleme yapıyor ve sonunda evet ya da hayır diyor. Ümit Dikbayır ismini hiç düşünmeden veto eden Sayın Erdoğan oldu. Tartışmadı bile, kesip attı.”

Daha sonra bunun nedenini başka bir yerden öğrendim.

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki isim vermiş; “Bunlar kapınıza gelirse sakın içeri sokmayın” diyerek ricacı olmuş.

Erdoğan da bu nedenle Ümit Dikbayır’ı partiye almamış."