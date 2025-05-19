Arnavutluk’un başkenti Türin’daki „Yeni Avrupa“ konulu liderler buluşmasında, AB’nin 27 üye liderinin dışında, AB üyesi olmayan balkan ülkeleri, İngiltere ve Türkiye’nin aralarında bulunduğu 47 ülkeden 50 siyasetçi bir araya geldi.

Burada Almanya Başbakanı Merz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir selamlaşmada bulunda.

TELEFONLA BİLE OLMADI

CDU/CSU lideri ve Başbakan Merz, geçen yıl eylül ayında Erdoğan’la görüşecekti ama bu gerçekleşmedi. Ardından iki lider önceki gün telefonla görüşmek istedi, bu kez Erdoğan’ın Zelenskiy ile olan görüşmesi nedeniyle bu da gerçekleşmedi.

Bu arada özellikle Danimarka ve Litvanya, güvenlik, silahlanma ya da siyasi destek konusunda Merz’den büyük destek bekliyor.

Merz’in amaçı Türkiye ve Macaristan’ı, Rusya’ya karşı daha sert yaptırımlar konusunda ikna etmek. Ukrayna’nın da katıldığı toplantıya Rusya ve Beyaz Rusya davet edilmemişti. Toplantı Cuma günü bir sonuç alınamadan dağıldı.