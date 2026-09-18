AKP’de seçim hazırlıkları kapsamında il teşkilatlarına yönelik kapsamlı bir değişim planı gündemde.

Parti kulislerinde, seçim sürecini sahada yürütecek kadroların yeniden belirlenmesi amacıyla il başkanlıklarında değişikliğe gidilebileceği konuşuluyor. Değişimin, il başkanlıklarının yarısından fazlasını kapsayabileceği belirtiliyor.

Yeni il başkanlarının belirlenmesinde sahadaki etkinlik, kentteki tanınırlık ve seçmenle doğrudan temas kurabilme kriterlerinin öne çıkması bekleniyor.

Çalışmalarını ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden sürdüren bazı yöneticilerle ise yolların ayrılabileceği ifade ediliyor.

SAHADA KARŞILIĞI OLAN İSİMLER ÖNE ÇIKACAK

Parti kulislerinde, yeni kadrolar belirlenirken yalnızca geçmişteki parti görevlerinin dikkate alınmayacağı belirtiliyor. İlinde tanınan, yerel sorunlara hakim ve teşkilatı sahada etkin şekilde çalıştırabilecek isimlerin ön plana çıkarılması planlanıyor.

Seçmenle doğrudan temas yerine faaliyetlerini büyük ölçüde sosyal medya görünürlüğüyle sınırlayan bazı il başkanlarının görevlerine devam etmeyebileceği değerlendiriliyor.

YENİ KADROLARLA SAHA ÇALIŞMASI

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, AKP’de yapılması planlanan değişiklikle birlikte teşkilatların seçim öncesinde daha aktif ve görünür bir saha çalışması yürütmesi hedefleniyor.

İl başkanları, yerel örgütlenmenin yanı sıra seçim dönemlerinde kampanya çalışmalarının ve sandık organizasyonunun koordinasyonunda da önemli görevler üstleniyor.

Bu nedenle olası değişikliklerin, birçok ilde seçim hazırlıklarının yeni kadrolarla yürütülmesi anlamına gelmesi bekleniyor.