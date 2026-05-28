Türkiye, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanırken, gelecek ay ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan FIFA 2026 Dünya Kupası için heyecan her geçen gün artıyor.



Türkiye'nin grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak olması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da turnuva fikstürüne göre bir plan hazırlamasına neden oldu.





ABD'nin dev medya platformu Bloomberg, 26 Haziran'da Los Angeles'ta gerçekleşecek Türkiye-ABD mücadelesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme yapabilmek için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.



NATO GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ SÜRPRİZ RANDEVU TALEBİ



Bu görüşmenin Türkiye'nin Ankara'da düzenleyeceği NATO Zirvesi'ne iki haftadan kısa süre kala gerçekleşmesinin planlandığı bildirildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Erdoğan'ın 26 Haziran'da SoFi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya katılmayı planladığını da ifade etti.

Kaynaklar, Trump ile yapılacak olası görüşmenin liderlere 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve öncesinde ikili ve bölgesel ilişkiler ile ülkelerinin NATO'nun geleceğindeki rolünü değerlendirme fırsatı sunabileceğini ifade etti.

Görüşmenin yeri ve saatine ilişkin henüz netleşmiş bir bilgi bulunmuyor. İki lider en son Eylül ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.