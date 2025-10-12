Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki barış zirvesine gidiyor. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından şu açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh’i ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve’de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır."