Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 2027 Bütçesinden bahseden Erdoğan, emekli maaşlarına da değiindi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“- Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu, daha önce pek çok defa samimiyetle ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik."

SENE SONUNU İŞARET ETTİ

"- İnşallah 2027 Bütçesinde, başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi,adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz.”