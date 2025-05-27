CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da toplanan Sosyalist Enternasyonal buluşmasının yankıları sürüyor.

Toplantıya katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in tutuklu İBB Başkanına destek içeren Free İmamoğlu afişi ile poz vermesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olan da Özgür Özel toplantının akşamı gerçekleştirdiği Bursa mitinginde de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a, "Senin 'dostum' dediğin Pedro Sanchez, 'İmamoğlu'na özgürlük' dedi. Görüştüğünü söylediğin o sayılı liderlerin ülkeleri ve insanları, Türkiye’deki bu darbe girişiminden haberdar oldular" sözleri ile yüklendi.

ERDOĞAN'DAN TEPKİ GELDİ

Erdoğan sözlerinin devamında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ima ederek şöyle konuştu:

"Halbuki o dost bildiklerimiz 'nedir bu işin aslı?' diye soruyor, ben de kendilerine anlatıyorum, o da şok oluyor. Fakat daha sonra toplantıda bakıyorum ki o da önüne bir ufak tablo koymuş. Onunla birilerine cevap veriyor. Ülkesini ona buna şikayet etmesini, Türkiye'nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyoruz. Yolsuzlukların üzerini örtmek, hırsızlıkları aklamak için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekle girmesini taaccüple seyrediyoruz."

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı için geldiği İstanbul'da 'Free İmamoğlu' (İmamoğlu'na özgürlük) yazılı dövizi salondaki diğer katılımcılarla birlikte kaldırarak poz vermişti.