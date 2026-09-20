Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentine ulaştı.
Erdoğan'ın 20-23 Eylül tarihlerini kapsayan ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'ndaki programının yanı sıra çeşitli diplomatik temaslarda bulunması bekleniyor.
BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 22 Eylül Salı günü başlayacak yüksek düzeyli hafta kapsamında BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap etmesi planlanıyor.
Erdoğan'ın genel görüşmelerin ilk gününde dördüncü sırada kürsüye çıkması bekleniyor.
Bu yılki genel görüşmeler, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla gerçekleştirilecek.
İKİLİ GÖRÜŞMELER DE GERÇEKLEŞTİRECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York programında ikili görüşmeler de yer alıyor.
Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.