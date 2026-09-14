CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu’da, “Yaklaşan seçimi atlatacağız” deyince yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi. Tartışma, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın geçmişte dile getirdiği Kasım 2027’de seçimin yapılabileceğine dönük sözlerinin çevresinde geçiyor. Erdoğan açıklamasıyla Kasım 2027’yi mi, yoksa daha önceki bir tarihi, 6 ay öncesini mi işaret etti? Ya da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçimin normalde yapılması gereken 16 Mayıs 2028 tarihinden bir ay kadar öncesini yani Nisan 2028’i mi işaret ediyor?

Bir noktanın altını çizeyim; Erdoğan kasım aylarında seçim yapmayı hiç sevmiyor ve istemiyor. Bugüne kadar yaptığı seçimleri de ağırlıklı olarak mayıs-temmuz arasında gerçekleştirdi. Partisine, bir zorunluluk dışında kasım ayında TBMM’den seçim kararı aldırmadı.

SEÇİM TARİHLERİNE BAKALIM

Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapılan seçimlerin tarihlerine bakalım:

- 22 Temmuz 2007

- 12 Haziran 2011

- 7 Haziran 2015 (AKP tek başına iktidara gelemedi. 1 Kasım 2015’te seçim yenilendi.)

- 24 Haziran 2018

- 14 Mayıs 2023

Sadece genel seçimlerle de sınırlı kalmadı, tek dereceli Cumhurbaşkanlığı seçimi kararları da ilkbaharda alındı, seçimler şu tarihlerde gerçekleştirildi:

- 10 Ağustos 2014 (Aslında bir ay önce yapılacaktı. Meclis’te yaşanan gecikme nedeniyle bu tarihe kaydı.)

- 24 Haziran 2014

- 28 Mayıs 2023

Referandum için de tercihi ilkbahardı; tıpkı 16 Nisan 2017 Anayasa referandumunda olduğu gibi...

KASIM İKTİDARLARA YARAMIYOR

Erdoğan’ın seçim kararı almasında sonbahar yerine ilkbaharı tercih etmesinin nedeni kendisinin de iktidarı yenip hükümete geldiği tarihin kasım olması. Geçmişte, Turgut Özal, Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit’in hükümetlerinin de karşılaştığı gibi kasım iktidar için kayıp getiriyor. Dolayısıyla 3 Kasım 2002’de sandıktan birinci çıkıp gelen Recep Tayyip Erdoğan da biliyor ki kasım ayları insanlar için kış günlerinin sıkıntısının, yakacak, giyim, gıda gibi ihtiyaçların arttığı, vatandaşın kaygısının yükseldiği dönem. Ayrıca kasım ayında vatandaşa verilebilecek ne taban veya tavan fiyat ne de asgari ücret artışı var.

İlkbahar ise umudun yeniden yeşerdiği, haziran ayında ek asgari ücretin, taban ve tavan fiyatların yeniden belirlendiği, okullar kapandığı için öğrencilerin derdinin ortadan kalktığı, gıdanın arttığı, enflasyonun düştüğü bir dönemdir. O nedenle Erdoğan’ın sandık tercihi hep ilkbahar aylarından yana oldu.

NİSAN 2028 RİSKTİR

Peki, Bahçeli’nin dile getirdiği 2028’in Nisan ayında seçim olmaz mı? Olabilir ama, zamanında yani muhtemelen bir önceki seçimin gerçekleştiği tarihi izleyen ilk pazar günü, yani 16 Nisan 2028’de kurulacak sandığa yakın bir tarihte erken seçim kararı almak risktir.

Çünkü seçim kararı almak için şubat sonu veya mart başında TBMM’de 360 milletvekilini bulmak gerekir. Eğer, TBMM’de 360 bulunamazsa sandığı ileri bir tarihe ötelemek olanaklı olmayacağı için yeni bir oyun planı kurulması da olanaksız hale gelir.

Erdoğan da kendisi için önemli bir sandık sürecinde böyle bir riski almak istemez; Nisan 2028 yerine, Nisan 2027’yi tercih eder.

Nisan 2027’de gidilecek seçim için 360’ı bulmak daha da kolay hale gelir. Çünkü muhalefet bir yıl önce gelen sandıktan kaçamaz. İktidar da TBMM’den 360 oyu bulmakta bu nedenle sıkıntı çekmez.

Yoksa seçime kısa süre kalmış bu dönemde sandığın gelmesi için yapılacak oylamada TBMM’den 360 oyu bulmak daha da zorlaşır. Hele ki geçmişte birçok liderin de başına geldiği gibi zamanında yapılacak seçime kısa süre kaldığı için iktidar içindeki milletvekilleri de aday gösterilip gösterilmeyeceğini bilir, en azından oylamaya katılmaz.

YENİ PARTİ’Yİ SIKIŞTIRIR

Nisan 2027’de seçime gidilmesi bir başka gerçeği de gün yüzüne çıkarır. YENİ Parti’nin seçime girip giremeyeceğini tayin eder.

Nedeni de seçim kanunları gereği, bir partinin seçime katılabilmesi için, sandık tarihinden 6 ay önce örgütlenmesini tamamlamasının zorunlu olmasıdır.

Kanun gereği, seçime katılacak partiler illerin en az yarısı olan 41 ilde ve bu illerin ilçelerinin üçte birinde kongrelerin yapmaları ve kurultayın en erken kasım başında tamamlayabileceklerini bildirdi. Eğer seçim Nisan 2027’de olursa bu durumda YENİ Parti kurultayını 6 ay önceden tamamlayamadığı için kanun gereği seçime girememe gibi bir riski önünde tutuyor.

YENİ Parti lideri Özgür Özel bunun için yedekte seçime girme yeterliliğine erişmiş bir parti daha bulundurduklarını belirtmiş ve o partide de eski milletvekillerinin yönetime geleceğini söylemişti. Ancak adı gizli tutulan o partide de aktarıldığına göre işler planlandığı gibi ilerlemiyor. YENİ Parti açısından Nisan 2027 tarihi eğer elini çabuk tutmaz ise sandık riskinin sinyalini veriyor...