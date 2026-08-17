Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire’ye verdiği röportajda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

'MISIR KATILABİLİR'

Erdoğan, anlaşmanın yeni ülkelerin katılımına açık olduğunu belirtti. Mısır’ın da Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na katılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

'SURİYE'YE GİDECEĞİM'

Suriye’de istikrarın sağlanması için Türkiye’nin elinden geleni yapacağını belirten Erdoğan, Suriye’nin yalnız bırakılmayacağını söyledi.

Erdoğan, önümüzdeki dönemde Suriye’yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

'GAZZE İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Gazze’ye yönelik desteğin devam edeceğini belirten Erdoğan, “Türkiye Gazze’yi yalnız bırakamaz, desteklemek için gereken her şeyi yapacağız” dedi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının Türkiye açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade eden Erdoğan, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Hürmüz krizine de değinen Erdoğan, boğazın kapalı kalmasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını söyledi.

TRUMP'IN F-35 SÖZÜ BEKLENİYOR

Erdoğan, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına ilişkin Washington ile yürüttüğü temaslara da değindi. ABD Başkanı Donald Trump’tan F-35’ler konusunda söz aldığını belirten Erdoğan, Trump’ın verdiği sözü yerine getirmesini beklediğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği üyeliğinin Ankara açısından öncelik olmadığını söyledi. Türkiye’nin AB üyeliğini öncelik olarak görmediğini belirten Erdoğan, “Kaybeden taraf Avrupa olacak” değerlendirmesinde bulundu.