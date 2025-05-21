"Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Maarif Vakfı'na yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla aktarılacak kaynak belirlendi.

YÜRÜTME YETKİSİ MEB'DE

Vakfa, 2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 6 milyar 774 milyon 954 bin Türk Lirasına kadar kaynak aktarılabilecek. Kararın yürütmesinden Milli Eğitim Bakanı sorumlu olacak.