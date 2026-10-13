AKP’ye transferi ülke gündemine oturan İzmir BB Başkanı Cemil Tugay, AKP’lileri ağırladı. Tugay ziyareti sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafta İzmir BB binasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresinin asıldığı görüldü.

Diğer yandan Tugay, meclisin ekim ayı olağan toplantısına ikinci kez katılmama kararı aldı ve oturumu yönetmesi için geçici olarak Mustafa Özuslu’yu görevlendirdi. Ancak mecliste çoğunluk olan YENİ Parti ve CHP üyeleri protestoda bulunarak toplantıya katılmadı. Salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine Özuslu toplantının 15 Ekim Perşembe günü saat 18.00’e ertelendiğini duyurdu.

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‘BURAYA GELECEK!’

Toplantı salonu önünde YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, şu açıklamayı yaptı: “Görüyoruz ki, Cemil Tugay, Büyükşehir Meclisini yönetecek iradeye sahip değil. Korku sarmış durumda. Geldiği zaman onun yüzüne söyleyeceklerimiz var. O gelene kadar meclisi açtırmayacağız.”