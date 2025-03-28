Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye’nin yer altı ve yer üstü kaynaklarının Suriyelilerin kontrolünde olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Suriye Demokratik Güçleri’nin merkezi hükümete entegre edilmesi gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımın ülkede kalıcı barışa katkı sağlayacağını ifade etti.

SURİYE KONUŞULDU

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Rusya'nın Suriye'de mezhebi gerilimleri körükleyen eylemlerin sona erdirilmesi ve uygulanan yaptırımların kaldırılması için birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Kalıcı istikrarın ancak bu şekilde sağlanabileceğini vurguladı. Erdoğan, iki ülkenin sahadaki hassas dengeleri gözeterek adım atmasının bölgesel barışı destekleyeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye konusunda Rusya ile yürüttüğü iş birliğine değer verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı açıklamasında, bu diyaloğun devamının hem insani yardımlar hem de siyasi çözüm arayışları açısından kritik rol oynadığı belirtildi.

Erdoğan, yapıcı ilişkilerin sürdürülmesinin bölgede tansiyonu düşüreceğini ve çözüm sürecine katkı sağlayacağını dile getirdi.

KARADENİZ'DEKİ SON DURUM

Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği konusuna da değinen Erdoğan, atılacak adımların barışa katkı sunabileceğini söyledi. Türkiye'nin bu konuda yapıcı katkı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Ayrıca Ukrayna’daki savaşla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, barış görüşmelerine ev sahipliği yapabileceklerini ve bu sürece destek vermeye açık olduklarını Putin’e iletti.