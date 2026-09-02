Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Kırgızistan'a gitti.

'DEM PARTİ'DEN AYKIRI SESLER GELİYOR'

Erdoğan temaslarının ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazeteci, "Siz iç cephenin güçlendirilmesine çok önem veren bir lidersiniz. Siz önem verirken DEM Parti'den zaman zaman aykırı seslerin gelmesi 'toplumsal bütünleşmeye hizmet etmiyor' yorumlarına yol açıyor. Bunu aşacak yeni dil nasıl inşa edilecek? Tavsiye ve çağrınız ne olabilir?" diye sordu.

'BAZI KİMSELERİN BİR TAKIM ÖLÇÜSÜZ SÖYLEMLERİ OLABİLİR'

Erdoğan ise şöyle cevap verdi:

"Biz meseleye dar çerçeveden bakamayız. Samimi olacağız, sorumlu olacağız, sağduyulu olacağız. Kardeşliğimizi koruyacağız. En geniş perspektiften konuya yaklaşıyor ve hedefe de böylece odaklanıyoruz. Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz. Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin birtakım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu, süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki; toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem, kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz.

'MENZİLE ULAŞMAK İÇİN...'

Açıkçası, milletimizin bu tür tahriklere karşı ben bir direnç geliştirdiğini düşünüyorum. Bu süreci millet mayalamıştır ve maya da tutmuştur. İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek değildir. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna 'Büyük Türkiye Mutabakatı' diyoruz. Biz menzile ulaşmak için ne yaptığımızı bilerek bu yolda ilerliyoruz."