Ankara'da bugün gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye katılan yeni isimlere rozet takıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara, Adana Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altınok, Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenc ve Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya AK Parti'ye katıldı. Başkanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİLER Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, 18 Kasım'da CHP üyeliğinden istifa etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in ise 7 Kasım'da Yeni Parti'den ayrıldı. İstifa eden diğer belediye başkanları ise şöyle: Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran (4 Kasım 2026 CHP) Demre Belediye Başkanı Fahri Duran (18 Kasım 2026 CHP) Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu (16 Kasım 2026 CHP) Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara (28 Ekim 2026 İYİ Parti) Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok (8 Kasım 2026 CHP) Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç (31 Temmuz 2026 CHP) Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya (8 Ekim 2026 CHP)

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