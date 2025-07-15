Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla kardeşlerimizi ailelerinden, bizden koparan FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar.

*FETÖ ile mücadelemize hız kesmeden, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız.

"BEDELİNİ MUTLAKA ÖDEYECEKLER"

*FETÖ Örgütten gelen en büyük tehditleri, taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17-25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık.

*Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler.

(FETÖ) Bu hain örgütü ülkemiz için tehdit unsuru olmaktan çıkartacağız, bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmayacağız.

*Gevşemeden, rehavete kapılmadan, masumla, mücrimin tefrikini çok iyi yaparak bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkartacağız.