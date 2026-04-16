CHP’den AKP’ye geçen Gaziantep Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, “Bugün çay içebiliyorsak Cumhurbaşkanımız sayesinde” dedi.

Bir evde yapılan muhtar buluşmasında konuşan Yılmaz şunları söyledi: “Biz bugün burada çay içebiliyorsak kimin sayesinde, kusura bakmayın ama bu Cumhurbaşkanı sayesinde. Bu iş Türkiye’ye doğru geliyor. Her tarafımız savaş. Biz burada çay içiyorsak yiğide hakkını vereceksin.”

Yusuf İbiş

AKP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI: HAVLAMAYA DEVAM EDİN

Rapçi Lvbel C5’in son konserinde kalabalığın bir ağızdan “Zıplamayan Tayyipçi olsun” şeklinde slogan atması ve Lvbel C5’in o sırada “Zıplamayan kalmasın” diyerek kitleyi hareketlendirmesi AKP’liler tarafından tepki çekti.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konser videosunu alıntılayarak şu ifadelere yer verdi: “Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız.”