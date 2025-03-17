Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MKYK üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yöneticileri ile iftarda bir araya geldi. İftar sonrasında AKP Kongre Merkezi'nde konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Özellikle ana muhalefet cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarından uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz. Birileri parti içi çekişmeleri ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi hale getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır."

ERDOĞAN SEÇİMLE İLGİLİ TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı:

"Genel başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitleri 3 yıl sonrasının seçime hasrederek kendilerince bir ilizyon peşinde koşuyorlar. Karşımızda yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz ve son olarak sahtekârlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş yapı bulunuyor."

"CESUR BİR ADIM ATTIK"

İmralı sürecine ilişkin de konuşan Erdoğan cesur bir adım attıklarını savunarak, "Terörsüz Türkiye girişimimizle, Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Terörsüz Türkiye girişimimizle, Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık" şeklinde konuştu.