CHP lideri Özgür Özel 'ara seçim' için parti ziyaretlerini sürdürürken hem AKP Sözcüsü Ömer Çelik hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'seçim zamanında' yapılacak açıklamaları yapmıştı.

'Özel'in seçim çağrısının hükmü yok' diyen AKP'li Çelik, "Kurultay mantığında olduğu için zannediyor ki Türkiye de öyle yönetiliyor. İkide bir seçim konusunu gündeme getiriyor. Biz defalarca sizi yenerek iktidar olmuşuz. Seçimler zamanında yapılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

'Cumhuriyet Halk Partisi kapısındaki sıkışıklığı Türkiye’yi karıştırarak aralamaya heves etmesin' diyen Bahçeli, "Ara seçim yok seçim zamanındadır" sözleriyle ara seçim tartışmalarına kapıları kapatmıştı.

ERDOĞAN: SEÇİM ZAMANINDA YAPILACAK

AKP'nin TBMM'deki grup toplantısı sonrası Gazeteci Murat Yetkin Erdoğan'a 'ara seçim' tartışmalarını hatırlattı. Yetkin, Erdoğan'a 'Hem Ömer Bey hem de Devlet Bey seçim zamanında yapılacak beyanında bulundular. Buradan 14 Mayıs 2028'i mi anlamalıyız yoksa sizin de aday olabileceğiniz bir formül mü var?' diye sordu. Erdoğan ise, 'Aynen öyle, zamanında yapılacak' şeklinde cevap verdi.