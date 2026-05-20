Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, konuşması bittikten sonra hemen arkasında bulunan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'yla tokalaşmak için elini uzattı.
ERDOĞAN ELİNİ ÇEKTİ
Meclis'te koluna taktığı lüks saatlerle gündemden düşmeyen Yenişehirlioğlu, Erdoğan'ın uzattığı eli öpüp başına götürmek isterken Erdoğan geri çekildi. AKP Genel Başkanı, salondaki diğer isimleri selamlayarak kürsüden indi.
'TAKMAYA DEVAM EDECEĞİM'
Milletvekili olmadan önce Payitaht Abdülhamid dizsinde 'Tahsin Paşa' karakterini canlandıran Yenişehirlioğlu, lüks saat takmasıyla ilgili gelen eleştirilere, "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" cevabını vermişti.