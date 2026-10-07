YENİ Parti lideri Özgür Özel, Meclis’in yeni yasama yılının ilk grup toplantısında ‘yüzyılın soygunu’ dediği fon vurguna ilişkin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi. Özel, özetle şunları söyledi:

‘YATIRAN KAZANMIŞ’

“Milletimiz geçim derdi ile kıvranırken iktidar partisinin mensuplarının içinde olduğu asrın dolandırıcılığı, asrın soygunu, asrın vurgunu ile tanıştık. Soyan da soyulan da AKP’li. Vatandaşın yatırımlarına çöküldü. 800 milyar liralık vurgun çarkı küçük yatırımcının üzerine devrildi. Fon operasyonunun ilk dalgasında Lidya Holding ve Bulls Yatırım var, bunlar tutuklanamayacak kadar büyük. Lidya Holding’in ortağı Bin Yatırım Holding, e scooter kiralıyor. Adı BinBin, sahibinin adı Usame ve bu genç yatırımcı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın oğlu... Usame Erdoğan’ın BinBin hissesi işler yolundayken Nisan 2026’da 200 lira, para yatıran kazanmış. Mustafa Erdoğan’ın oğlu zarar mı eder? İşi bilenler çekilmiş. Bugün 200 lira koyan zavallının hissesi 47 lira, parayı vuranlar kenarda oturuyorlar. Bu işleri çantacılara yaptırıyorlar ya da parayı Lüksemburg’a yolluyorlar. Sonra yabancı yatırımcı, yani bıyıklı yabancı diyorlar bunlara, yabancı yatırımcı, belki bu bakan için pis sakallı yabancı diye söylenebilir, Lüksemburg’daki offshore hesaptan Türkiye’de yabancı yatırımcıymış gibi o Tera fonda taklaları atıyorlar, paraları kazanıyorlar. Tera fon dünyanın en büyük çamaşır makinesidir. FETÖ borsasının kirli parasının, İBB borsasının kirli parasının yıkandığı yerdir.

‘HAKKINI BİZ ARIYORUZ’

Ey Erdoğan, atayan AK Partili, atanan AK Partili, soyan AK Partili, maalesef soyulan da AK Partili, hakkını arayan da YENİ Partili. Sen bu işin tam ortasındasın. Hani ‘Bizim bu işle hiç ilgimiz yok’ diyor ya. AK Partili kardeşlerim, Sizin hakkınızı aramak da boynunuzun borcudur.”

Özel vurgunda adı geçenleri tek tek anlattı

‘20 milyar çekenin tatilci arkadaşı Ömer Çelik’ten tık yok’

‘27 ev parası koyup 367 ev parası almış’

Özel, olayın içinde olanları tek tek isimleriyle açıkladı ve şöyle konuştu:

“Fatma Betül Sayan Kaya 6 milyondan 27 tane ev parası bulmuş, fona koymuş, 5 ay sonra 2,2 milyar lira, 367 ev parası almış. Erdoğan ‘Fatma Hanım şeytana uydu. Nefsine yenik düştü’ diyor. Yazık garibim diye ifadeye bile çağırılmadı. İşte kul hakkı yiyen AK Parti’nin kara düzeni bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur. Bundan sonra ne ekerseniz onu biçeceksiniz.

Hayati Yazıcı’nın oğlunun mal varlığına tedbir konuluyor. Bir bakılıyor ki bu Hayati Başkan’ın oğlu işin içinde ama mal varlığına konan tedbir bir saat içinde kaldırılıyor. Türkiye Yüzyılı dediler. Yüzyılın soygununu yaptılar.

AKP’li bürokrat Osman Arıkan Nacar, çektiği para 20 milyar lira. 15 gün önce en yakın arkadaşı AKP Sözcüsü (Ömer Çelik) ile Bodrum’da tatil yapmış. Tatil arkadaşından tık yok. Fonzipçi Ömer TV’lerde kasım kasım etik anlatıyor. Önce temizliğe sağ kolundan başla. Bu AKP’lilerin saadet zinciri. Milleti soyup soğana çevirmişler.