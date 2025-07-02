Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 1975 yılında inşa edilen Atikhisar Barajı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ), barajın maliyeti gerekçesiyle belediyeden 300 milyon TL talep ettiğini açıklayan Erkek, bu talebin hukuka aykırı olduğunu savundu.

“BARAJ, İÇME SUYU İÇİN YAPILMADI”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erkek, Atikhisar Barajı’nın ilk etapta sel ve taşkın risklerini önlemek amacıyla yapıldığını hatırlattı.

Kanal17'nin haberine göre Erkek, 1990’lı yıllarda dönemin belediye başkanı İsmail Özay döneminde barajdan şehre içme suyu verilmeye başlandığını belirtti.

"50 YIL SONRA MALİYET TALEBİ HUKUKSUZ"

Günümüzde DSİ tarafından gönderilen yazıyla barajın yapım maliyetinin bir kısmı olan 300 milyon TL’nin belediyeden talep edildiğini açıklayan Erkek, bu talebin yasal zeminden yoksun olduğunu ifade etti:

“Mevzuata göre baraj içme suyu temini amacıyla inşa edilmediği için bu parayı bizden talep edemezler. Bu, tamamen hukuka aykırıdır.”

“Bakanlıktan Randevu Talebimize Dönüş Yok”

Konuyla ilgili yetkililerle görüşme talebinde bulunduğunu ancak geri dönüş alamadığını da belirten Erkek, şu ifadeleri kullandı:

“İlgili bakan beyden randevu istedik ancak 20 gündür dönüş yapılmadı. Bu durum çözüm arayışımızın da görmezden gelindiğini gösteriyor.”

“ERDOĞAN ‘SİLKELEYİN’ DEMİŞTİ”

Başkan Erkek, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı bir konuşmaya da atıfta bulunarak, “Cumhurbaşkanı, CHP'li belediyeler için ‘Silkeleyin’ demişti. Herhalde şimdi bu söylemin gereğini yapmaya çalışıyorlar” dedi.