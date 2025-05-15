Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerle ilgili köklü bir düzenlemenin sinyallerini verdi.

Erdoğan, “Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır” açıklamasını yaptı.

YETKİLER DARALTILIYOR

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, Erdoğan’ın bu çıkışı, AKP’nin uzun süredir hazırlıklarını yürüttüğü bir yasa değişikliğinin habercisi. Henüz netleşmeyen çerçeveye rağmen, özellikle belediyelerin imar, bütçe ve yönetim alanlarındaki yetkilerinin sınırlandırılması gündemde. Buna göre belediyelerin şu anki yetki genişliğinin daraltılarak daha merkezi bir denetime açılması planlanıyor.

BAŞKANLARIN 'SINIRSIZ GÜCÜNE' AYAR

Parti kurmaylarına göre, belediye başkanları “neredeyse sınırsız yetkiye” sahip. Bu durumun dengeye oturtulması gerektiği düşünülüyor. Bu doğrultuda Belediye Kanunu’nun 38. maddesinde değişiklik yapılması gündeme geldi. Başkanların görev ve yetkilerinin yeniden tanımlanması planlanıyor.

HARCAMALARDA ÖNCELİK DENETİMİ

Belediyelerin harcama kalemlerine yönelik yeni bir denetim yapısı oluşturulması da taslakta yer alıyor. Kurulması planlanan bu yapı, belediyenin tüm gelir-gider dengesini izleyip değerlendirecek.

Harcamaların öncelik sırasına göre mi yapıldığı da bu denetim mekanizmasının takibinde olacak.

VALİLİKLER MERKEZLİ YENİ YAPI

Özellikle büyükşehirlerin uzak ilçelerinde yaşanan hizmet aksaklıkları nedeniyle yeni bir koordinasyon modeli oluşturulması gündemde. Bu kapsamda belediye hizmetlerinin il özel idaresi veya valilikler aracılığıyla merkezi bir yapıya bağlanması planlanıyor. “İl kalkınma kurulu” olarak adlandırılabilecek yeni bir yapı üzerinde duruluyor.

GELİR ADALETİ VE MEVSİMSEL NÜFUS ETKİSİ

Bir diğer başlık ise belediyelerin gelir yapısı. Özellikle yazlık bölgelerde mevsimsel nüfus artışı, hizmet yükünü artırırken bütçe sabit kalıyor. AKP'li kurmaylar, bu adaletsizliğin giderilmesi için dönemsel nüfus değişimlerinin bütçeye yansıtılması gerektiği görüşünde.

GREV HAKKINA SINIRLAMA TARTIŞMASI

Belediye çalışanlarının grev hakları da düzenlemede yer alıyor.

Özellikle çöp toplama ve içme suyu gibi kritik hizmetlerde grev yasağı getirilmesi ya da bu tür durumlarda hizmetin aksamaması için alternatif çözümler üretilmesi konuşuluyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BELEDİYELERE MÜDAHALE

Kentsel dönüşüm konusu ise merkezi yönetim ile belediyeler arasında süregelen yetki karmaşasını gündeme taşıyor. AKP, bu alandaki yetkilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi merkezi kurumlarda toplanmasını değerlendiriyor. Ayrıca dönüşüm adımı atmayan belediyelere yaptırım uygulanması, hatta yetkilerinin alınması gibi seçenekler de masada.