ALF Araştırma, 24-28 Temmuz tarihleri arasında 1.885 kişiyle görüşerek bir anket araştırması gerçekleştirdi. CATI yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcılara, "Recep Tayyip Erdoğan siyasetten çekilse AK Parti bugünkü oy desteğini koruyabilir mi?" sorusu yöneltildi.
KATILIMCILARIN YARISINDAN FAZLASI "HAYIR" DEDİ
Araştırmada katılımcıların yüzde 50,2'si, Erdoğan'ın siyasetten çekilmesi durumunda AK Parti'nin bugünkü oy desteğini koruyamayacağını belirtti.
"Kısmen" yanıtını verenlerin oranı yüzde 27,8 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 17,6'sı ise AK Parti'nin mevcut oy desteğini koruyabileceğini ifade etti.
"FİKRİM YOK" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 4,4
Ankete katılanların yüzde 4,4'ü ise Erdoğan'ın siyasetten çekilmesi halinde AK Parti'nin mevcut oy desteğini koruyup koruyamayacağı konusunda "fikrim yok" yanıtını verdi.
Araştırmanın sonuçları şöyle:
Hayır: Yüzde 50,2
Kısmen: Yüzde 27,8
Evet: Yüzde 17,6
Fikrim yok: Yüzde 4,4