Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da hastane açılışında konuştu. Geçtiğimiz hafta Trendyol Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesinde seremoni esnasında Sivassporlu futbolcuların taşıdğı 'Doğal olan Normal Doğumdur' yazılı pankart gündeme oturmuştu.

Sağlık Bakanlığı'na yönelik yoğun eleştirilere konu olan pankart hakkında konuşan Erdoğan, pankartın 'kanayan yara haline gelmiş bir soruna parmak bastığını' söyledi.

"KADINLARI RENCİDE EDEN BİR ŞEY YOK"

Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"- Pankartta hakaret yoktu eleştiri yoktu. Kadınları rencide edecek bir durum yoktu. Ne vardı? Sadece önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Son yıllarda ülkemizin kanayan yarası haline gelen sorunun çözümüne katkı sunma amacı vardı. Bunun üzerine malum odaklar harekete geçti. Sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler. Ardından bakanlığı hedef aldılar.

"NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?"

"- Sonrada okları hükümete ve şahsıma yönelttiler. Son derece çirkin ifadelerle velveleye verenlere soruyorum. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin rahatsız ediyor? Sağlık Bakanlığının görevi sağlığı korumak değil mi? Bunun için farkındalık oluşturmak değil mi?

- Ortada dünya ortalamalarına göre anormallik varsa çözüm üretmek değil midir? Bakanlıktan toplum sağlığı için elindeki imkanları seferber etmesi dışında ne yapmasını bekliyorsunuz."

"BU HEZEYANLARA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK"

- Nüfus artış hızımızın doğurganlık oranımızın düştüğü seviye ortada. Bizi 10 yıl sonra bekleyen tehditler de ortada. Siz rahatsız oluyorsunuz diye mücadele etmeyelim mi?

- Açık ve net doğurganlık oranının alarm verdiği dönemde bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yok. Bu bizim için beka meselesi. Türkiye'nin geleceğini doğrudan etkileyen var oluş tehdidi. İdeolojik saplantılarla toplumu ifsad eden akımlarla milleti zehirlemesine müsaade etmeyiz"