Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllarca bizi Türk, Kürt, laik, antilaik, ilerici, gerici, Alevi, Sünni diye ayrıştıranlar son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, kirli bir pusu kuruluyor. Bu pusuyla İstiklal Marşı'nda vücut bulan ruha ve birlikte yaşama iradesine karşı da alçakça bir suikast düzenleniyor" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "CHP yönetimini artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir. Kullanılan dil bu ülkeye çok acı bedeller ödetmiş, son derece sorumsuz ve tehlikeli dildir" görüşünü savundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"SURİYE'DE MEZHEP TEMELLİ ATEŞ YAKILMAYA ÇALIŞILIYOR"

-Bölgemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde çatışmaların yaşandığı kanlı bir süreçten geçiyoruz.

-Suriye'de mezhep temelli ateş yakılmaya çalışılıyor. Bölgede kardeş kavgalarının yaşandığı süreçten geçiyoruz

-Üç liralık hizmetin reklamına beş lira harcamayacağız. Vatandaşın derdini, sıkıntısını, ihtiyacını muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant malzemesi haline getirmeyeceğiz. Biz reklam ve şov yapmanın değil gönülleri kazanmanın peşindeyiz.

-Yaptıklarımızı elbette anlatacağız. Bunları yaparken birileri gibi hoyratça davranmayacak, insanımızı rencide etmeyeceğiz. Tevazudan asla sapmayacağız.

"MİLLETİMİZİN KARDEŞLİĞİNE KİRLİ BİR PUSU KURULUYOR"

-Yıllarca bizi Türk, Kürt, laik, antilaik, ilerici, gerici, Alevi, Sünni diye ayrıştıranlar son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, kirli bir pusu kuruluyor. Bu pusuyla İstiklal Marşı'nda vücut bulan ruha ve birlikte yaşama iradesine karşı da alçakça bir suikast düzenleniyor.

-Tahrik siyasetiyle, nefret söylemleriyle, çoğu yalan ve çarpıtma provokatif açıklamalarla Türkiye'de yeni bir sorun ve kaos alanı oluşturulmak isteniyor.Milletimize bu kötülüğü genel başkanıyla, yönetimiyle, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla ülkenin ana muhalefet partisi yürütüyor. CHP kendini hesaba çekmek yerine giderek pervasızlaşıyor.

"SAYIN ÖZEL MECLİS KÜRSÜSÜNDE DEDİKODU YAPMAYI SİYASET YAPMAYI ZANNEDİYOR"

-Sayın Özel partisi içinde sıkıştıkça dışarıda son derece çirkin bir dile sarılıyor. Grup kürsüsünden sarf ettiği sözler ertesi gün kendi belediye başkanı tarafından yalanlanan zavallı birisini muhatap almak bize zuldür. Sayın Özel Meclis kürsüsünde dedikodu yapmayı siyaset yapmayı zannediyor.

-Savurduğu büyük lafların altında kendisi ezildi. Tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Günaşırı parti değiştirmekten adı Türk siyasetinde fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı.

-Sayın Özel kendisine açılan krediyi har vurup harman savurmaktadır. Bu gidişle sıfırı tüketmesi, selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik bir şekilde alaşağı edilmesi yakındır. Çok ama boş konuşmasından memnunuz. Bizim üzüntümüz ana muhalefet partisi liderinin bu hallere düşmüş olmasıdır.

"CHP YÖNETİMİNİ ARTIK SURİYE'DEKİ ATEŞİ ÜLKEMİZE TAŞIMA SİYASETİNDEN TÖVBE ETMELİ"

-Özellikle Alevi canlarımız konusunda kullandıkları çirkin, ayrımcı, zehirli dili terk etmeye çağırıyorum. CHP yönetimini artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir. Kullanılan dil bu ülkeye çok acı bedeller ödetmiş, son derece sorumsuz ve tehlikeli dildir.

-Bu ülkede Kürt de Alevi de muhafazakar da demokrat da baskıyı CHP'den görmüştür. CHP yönetimi Alevi vatandaşlarımızı istismar edip kışkırtacağına onlara yaptığı zulümden dolayı nedamet getirsin.

"YENİ FAY HATLARI OLUŞTURMAK EMPERYALİZME UŞAKLIK ETMEKTİR"

-Terörsüz Türkiye hedefiyle ülkenin 40 yıllık sorununu çözerken istismara müsait yeni fay hatları oluşturmak emperyalizme uşaklık etmektir.

-Artık başaramayacaksınız. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz. Ülkemizin iç dinamiklerini kaşıyarak bu milleti tekrar kendi iç gündemine hapsedemeyeceksiniz.

-AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ülkede yeni kutuplaştırmaların ortaya çıkarılmasına müsaade etmeyeceğiz.

-Neoliberal kültürün olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalıyoruz. Küresel kültürün hedefe koyduğu kurumların en başında aile ve ailevi değerler geliyor. Aile ülkenin de milletin de çekirdeğidir, istikbalinin güvencesidir. Aile insanın ilkokuludur. Aile ülkeyi ayakta tutan en önemli sütundur. Aile hasar görürse sırasıyla birey toplum ülke ve insanlık bozulur.

-Yuva kavramının evdeki oda sayısıyla ilişkili hale getirilmesi doğru değildir. Nüfus ve demografide yaşanan değişimler, cinsiyetsizleştirme gibi sapkın ideolojilerin dayatılması, evlilik yaşı her yıl yükselirken boşanma oranlarının artması gibi aile kurumunu zayıflatıyor.