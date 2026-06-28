Türkiye geçiş garantili köprü ve otoyollarla adeta soyulurken, muhalefetin ‘Deli Dumrul’ olarak tanımladığı bu projelere bir yenisi daha eklendi. TBMM’de Sahte oy krizi ile de tartışma konusu olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulmasına ilişkin anlaşma, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Resmi Gazete’de yayınlanan onay kararıyla birlikte Suudilere Sivas ve Karaman’da ücretsiz arsa vereceğiz, her tür vergiden muaf olacaklar.

GELECEĞİMİZ DEVREDİLDİ

Kuracakları GES’lerden 30 yıl boyunca, ihtiyacımız olmasa bile, elektrik alacağız. TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu anlaşma ile verilen kapitülasyonlarla Türkiye’nin enerji geleceği devrediliyor. Yerli üreticilere tanınmayan kolaylık ve avantajlar Suudilere tanınıyor. İstihdama da katkısı yok kendi işçisi ve mühendisini çalıştıracak. Uyuşmazlıklarda da Türk hukuku geçerli değil Londra tahkim mahkemesine gidilecek” açıklamasını yaptı.